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Дочь актера Георгия Буркова встревожила мать критикой Татьяны Дорониной

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 14:20
Шоу-бизнес
Дочь актера Георгия Буркова встревожила мать критикой Татьяны Дорониной
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Москва, 10 ноября. Актриса Мария Буркова опубликовала в Facebook пост про народную артистку СССР Татьяну Доронину. Она раскритиковала знаменитость и заставила переживать свою мать Татьяну Ухарову.

Дочь Георгия Буркова прошлась по знаменитой актриса Татьяне Дорониной и заявила, что ее нельзя подпускать к людям. Автор поста рассказала, как народная артистка СССР вмешалась в монолог отца и даже попыталась выгнать зрителей из зала во время его выступления. Администрация Facebook тут же заблокировала страницу дочери актера на сутки. На следующий день на нее обрушилась волна критики.

«Я боюсь за дочь! Все же началось с агрессии — написали, что Георгий Бурков был уволен из МХАТ имени М. Горького за пьянство. Это, конечно, нашу семью резануло», — рассказала Татьяна Ухарова в разговоре с редакцией «Собеседник».

По словам вдовы Георгия Буркова, ее супруг не состоял в штате МХАТа. Он был приглашен драматургом Эдвардом Радзинским и режиссером Романом Виктюком. Ухарова не уверена, что Доронина в свое время невзлюбила ее мужа. Актриса считает, что артистка в целом никого не любила и могла по-разному относиться к одному и тому же человеку. Она могла сначала кого-то «посадить на трон», но уже на следующий день прогнать прочь.

Ранее Татьяна Доронина предоставила два месяца новому генеральному директору МХАТ имени М. Горького Владимиру Кехману для того, чтобы он навел порядок в театре. После этого актриса готова с ним встретиться.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь актера Георгия Буркова встревожила мать критикой Татьяны Дорониной
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