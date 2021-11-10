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Андрей Малахов на фоне слухов о болезни опубликовал фото без ретуши

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 14:13
Шоу-бизнес
Андрей Малахов на фоне слухов о болезни опубликовал фото без ретуши
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 10 ноября. Известный российский телеведущий и шоумен Андрей Малахов показал домашнюю прическу на фоне многочисленных слухов о тяжелом состоянии и ношении парика.

Шоумен разместил в своем аккаунте четыре фотографии без ретуши. На снимках он позирует в коридоре квартиры в клетчатой рубашке от пижамы, широко улыбаясь в камеру. Малахов дополнил образ очками в необычной оправе.

«Утро вторника началось с #pijamaparty и нового альбома группы Abba. Всем хорошего дня!» — подписал публикацию ведущий.

Многие подписчики обратили внимание на серьезные изменения во внешности Малахова. По мнению пользователей соцсети, ведущий резко постарел, а без знаменитого парика выглядит уже не так эффектно.

«Что вообще с прической происходит? Выглядит как-то прилизано и нездорово»;

«Точно сменился стилист, укладки последнее время печальные, лучше помыл голову и пошел, а так просто»;

«Андрей, при всем уважении поменяйте свой имидж! Особенно прическу, поскольку вид получается несколько болезненным», — отметили подписчики.

Ранее стало известно, что поклонники сильно взволнованы внешним видом телеведущего. Фолловеры подозревают, что Андрей Малахов уже много лет носит парики.

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Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Малахов на фоне слухов о болезни опубликовал фото без ретуши
здоровье малахов внешность парик
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