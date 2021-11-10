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Африканский союз обсудил с Сомали высылку заместителя спецпредставителя АМИСОМ
Весь мир
Африканский союз обсудил с Сомали высылку заместителя спецпредставителя АМИСОМ
freepik.com  /  www.slon.pics

Могадишо, 10 ноября. Делегация Совета мира и безопасности Африканского союза прибыла в Сомали, чтобы отговорить местные власти от высылки заместителя спецпредставителя главы АМИСОМ. Ранее угандца Саймона Мулонго объявили персоной нон грата и приказали ему покинуть страну в течение семи дней.

Дипломаты международной организации запланировали встречу с президентом Мохамедом Абдуллахи и премьером Мохамедом Хусейном Робле, чтобы обсудить причины такого решения. Министр иностранных дел Мохамед Абдиризак заявил, что высокопоставленный чиновник Миссии АС в Сомали действовал вне рамок мандата и пытался воспрепятствовать уголовному расследованию убийства семи граждан африканскими силами на юге страны. По его словам, после предупреждений о недопустимости таких действий власти решили, что Саймон Мулонго должен покинуть страну.

Также глава МИД принял делегацию Совета мира и безопасности, чтобы уточнить, как именно АМИСОМ передаст полномочия сомалийской армии. Срок действия мандата региональной миссии в соответствии с резолюцией 2568 СБ ООН истечет 31 декабря 2021 года.

Министр заверил Африканский союз в важности объединения совместных усилий для перехода. Стороны обсудили защиту избирательных штабов страны и государственное строительство.

«Народ не потерпит проволочек, искажения фактов и задержек, которые препятствуют успешному обеспечению безопасности. Истина остается простой: никакие варианты не могут быть жизнеспособными без одобрения принимающей страны. Сомалийская нация едина в стремлении осознать ответственность за собственную безопасность и независимо от предвыборной политики или чего-либо еще, это останется неизменным», — подчеркнул Мохамед Абдиризак.

По мнению наблюдателей, решение сомалийских властей выслать заместителя спецпредставителя главы АМИСОМ повлечет как политические последствия, так и скажется на диалоге между Могадишо и Африканским союзом, поскольку может подорвать усилия по выводу страны из состояния политического хаоса.

Региональная миссия включает несколько государств, а именно Эфиопию, Уганду, Кению, Джибути и Бурунди, которые выделили около 22 тысяч военных. С 2007 года силы АС охраняли президента Сомали и премьера, а также важные объекты, включая аэропорт и парламент.

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