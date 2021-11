Африканский союз обсудил с Сомали высылку заместителя спецпредставителя АМИСОМ

Могадишо, 10 ноября. Делегация Совета мира и безопасности Африканского союза прибыла в Сомали, чтобы отговорить местные власти от высылки заместителя спецпредставителя главы АМИСОМ. Ранее угандца Саймона Мулонго объявили персоной нон грата и приказали ему покинуть страну в течение семи дней.

Дипломаты международной организации запланировали встречу с президентом Мохамедом Абдуллахи и премьером Мохамедом Хусейном Робле, чтобы обсудить причины такого решения. Министр иностранных дел Мохамед Абдиризак заявил, что высокопоставленный чиновник Миссии АС в Сомали действовал вне рамок мандата и пытался воспрепятствовать уголовному расследованию убийства семи граждан африканскими силами на юге страны. По его словам, после предупреждений о недопустимости таких действий власти решили, что Саймон Мулонго должен покинуть страну.

Также глава МИД принял делегацию Совета мира и безопасности, чтобы уточнить, как именно АМИСОМ передаст полномочия сомалийской армии. Срок действия мандата региональной миссии в соответствии с резолюцией 2568 СБ ООН истечет 31 декабря 2021 года.

Министр заверил Африканский союз в важности объединения совместных усилий для перехода. Стороны обсудили защиту избирательных штабов страны и государственное строительство.

FM Mohamed Abdirizak Mohamud received on Tuesday the members of the PSC of #AU who arrived in #Mogadishu on Monday for a three-day field mission, and discussed with them the mandate of #AMISOM, which is about to expire by Dec 31.

????➡https://t.co/nUOdsO9Dlh#Somalia #Somali pic.twitter.com/JYX2ONphHk