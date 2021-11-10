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Арт-объект «Время» в память о жертвах пандемии сняли с дрона
Видео

Новый арт-объект «Время» установлен в Крыму на территории арт-парка «Таврида» в бухте Капсель. По задумке дизайнеров, огромные вертикальные часы будут напоминать об умерших от коронавируса. 

Солнечные часы, изготовленные из алюминия, стоят на прибрежном холме живописной бухты неподалеку от Судака. Их параметры — девять метров в высоту и почти 15 метров в длину. Циферблат выполнен в форме стального кольца, разделенного на 60 сегментов. Конструкцию запечатлели на видео с высоты птичьего полета.

Молодые дизайнеры и архитекторы своей инсталляцией хотели визуализировать будущее, которое непрерывно становится прошлым.

«Команда попыталась представить своеобразную хронику вселенной, сжатую в один час в виде циферблата часов, на котором вся история человечества — это последние несколько минут», — рассказала руководитель арт-парка «Таврида» Мария-Николь Селиванова.

Здесь монументальное искусство объединяется с музыкальным. Специально для инсталляции был записан часовой саундтрек, звуки которого создают вокруг волшебных часов особенную атмосферу.

«Мы попробовали проследить рождение жизни: начали с подводного мира, выползли на сушу вместе с первыми животными, стали свидетелями появления человека и в конце концов оказались в нашем перегруженном и суетливом времени», — добавила Селиванова.

«Время» — это уже тридцатый крупный арт-объект на «Тавриде». Он установлен в память о людях, умерших от COVID-19. Все другие предметы дополняют друг друга и тесно связаны с окружающей природой.

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крым время искусство коронавирус
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