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Шойгу: страны СНГ определили перспективы развития сотрудничества в военной сфере
Армия
Шойгу: страны СНГ определили перспективы развития сотрудничества в военной сфере
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 10 ноября. Министры обороны стран СНГ определили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в военной сфере, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в СНГ существует единое понимание характера стоящих перед странами угроз. На этом фоне были достигнуты определенные договоренности.

«Определены перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества и утвержден план совместных мероприятий на 2022 год», — рассказал Шойгу.

Ранее министр объявил о подготовке компьютерных учений сил ПВО «Региональная безопасность». Он также высказался о выстраивании безопасности в Европе, которая должна включать интересы российской стороны, передает RT.

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