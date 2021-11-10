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Россия нарастила экспорт газа в Европу на 15%
Экономика
Россия нарастила экспорт газа в Европу на 15%
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 ноября. РФ продолжает наращивать поставки голубого топлива в страны Евросоюза. Несмотря на обвинения в сдерживании предложения, компания уже поставила на 15% больше топлива, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россия последовательно увеличивает экспортные поставки газа в ЕС. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он выступил в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По его данным, рост добычи газа также увеличился и может достичь 12% по итогам года.

«С начала года поставки газа в Европу на 15% превышают (уровень — Прим. ФАН) 2020 года», — подтвердил Шульгинов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее говорил об этом на форуме «Российская энергетическая неделя». Политик заявлял о важности стабильности и предсказуемости для развития рыночных отношений.

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