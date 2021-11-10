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Вика Цыганова высказалась о скандале вокруг номера с подтанцовкой в шоу «Суперстар»
Шоу-бизнес
Вика Цыганова высказалась о скандале вокруг номера с подтанцовкой в шоу «Суперстар»
Федеральное агентство новостей  /  Мария Иванова

Москва, 10 ноября. Певица Вика Цыганова исполнила композицию «Приходите в мой дом» в рамках шоу «Суперстар», после чего на нее обрушилась волна критики. Пользователям Сети не понравилась подтанцовка в стиле ню.

Зрители шоу «Суперстар» обсуждают в популярных соцсетях выступление Вики Цыгановой. По их мнению, танец полуголых девушек в купальниках и высоких сапогах был неуместным. Пользователи Сети считают, что без них певица смотрелась бы гораздо эффектнее на сцене. Исполнительница отреагировала на скандал вокруг передачи и высказала свое мнение.

«С одной стороны мы, конечно, были серьезно озадачены реакцией некоторых людей, даже расстроились. А с другой стороны — больше половины комментаторов ничего особенного и не заметили. Все любовались красивым ритмичным номером, а зрители, которые хотели увидеть меня, смотрели именно на меня и ничто им не мешало», — заявила знаменитость в беседе с редакцией Teleprogramma.pro.

Цыганова отметила, что не каждый зритель включал трансляцию «Суперстара» ради нее. Некоторым россиянам хотелось буйства красок, эмоциональной стимуляции, ритма и какой-то пикантности. Все это присутствовало в номере. Несмотря на критику, певица благодарна продюсерам программы за создание «лучшего шоу на современном телевидении».

Весной Вика Цыганова в «Секрете на миллион» с Лерой Кудрявцевой рассказала, почему ее часто ненавидят. Негатив в свой адрес она связывает с образом жизни в прошлом.

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песня цыганова Суперстар
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