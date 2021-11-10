Шойгу объявил об усовершенствовании объединенной системы ПВО стран СНГ

Москва, 10 ноября. Объединенная система противовоздушной обороны стран СНГ может быть адаптирована для решения задач воздушно-космической обороны, объявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом глава военного ведомства заявил по итогам заседания Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, передает «Звезда». По его словам, были обсуждены необходимые меры по формированию Совместного подразделения гуманитарного разминирования, а также развитию совместных систем военного назначения.

«Это касается адаптации объединенной системы противовоздушной обороны к решению задач воздушно-космической обороны, совершенствования построения Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств Содружества», — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что в Париже 12 ноября состоится встреча министров обороны и иностранных дел России и Франции. Отмечается, что будут обсуждены политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности ситуация на Украине, передает RT.