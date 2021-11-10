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Бывшая жена Преснякова и Саруханова призналась, почему рассталась с певцами
Общество
Бывшая жена Преснякова и Саруханова призналась, почему рассталась с певцами
Global Look Press  /  Александр Кельтик/Русский взгляд

Москва, 10 ноября. Елена Ленская рассказала, почему в свое время рассталась с музыкантами Владимиром Пресняковым и Игорем Сарухановым.

Главный фальцет российской эстрады Владимир Пресняков счастлив в браке. Но мало кто знает, что до этого союза певец дважды состоял в серьезных отношениях. Его первой женой была певица Кристина Орбакайте, а потом, после развода с ней, сердце музыканта было захвачено Еленой Ленской, пишет StarHit

Ленская прекрасно знает, как устроен мир шоу-бизнеса изнутри. Она попала в эту тусовку еще в самом начале 1990-х, когда начала встречаться с Игорем Сарухановым. Между ними были такие сильные чувства, что пара не задумываясь решила пожениться. Однако спустя несколько лет семейной жизни все рухнуло из-за того, что Елена отчаянно влюбилась во Владимира Преснякова. 

«Обманывать мужа не хотела — собрала вещи и переехала к подруге, причем на несколько месяцев. Сказала Игорю, что мне нужно время подумать. Насколько я знаю, у Володи в то время еще были отношения с девушкой по имени Ольга. Но все-таки разговор между мужчинами состоялся тогда, когда мы решили создать семью. Мы с Игорем расстались, но остались близкими людьми. До сих пор созваниваемся, в курсе того, что происходит у каждого в жизни», — вспоминает Ленская.

Замуж за Преснякова Елена вышла только в 2001 году. Она стала домохозяйкой. Денег, которые зарабатывал супруг, хватало. Но это ее не устраивало. У девушки была мечта творчески самореализоваться. Тогда она хотела оставить след в модной индустрии и всерьез увлеклась архитектурой и дизайном.

Занятость жены Преснякову не нравилась. Это послужило причиной их отдаления друг от друга. По воспоминаниям Ленской, они в то время были слишком молоды и амбициозны.

«Уверена, что мне стоило проявлять характер, а я — кисель! Думала, он сам должен догадаться. Еще боялась обидеть», — вспоминает она. 

Женщина вспоминает, что спорить с мужем не могла. Пресняков для нее был гением, всегда было так, как скажет он. Ленская терпела, накапливала претензии и в конце концов не выдержала. Теперь она немного жалеет об этом и считает, что нужно было просто поговорить с любимым человеком. 

В 2005 году Владимир Пресняков встретил Наталью Подольскую и понял, что хочет связать свою судьбу именно с ней. Он настоял на разводе с Ленской. Музыкант по-прежнему вместе с выпускницей «Фабрики звезд», а с Ленской поддерживает дружеские отношения. Никаких обид у экс-супругов нет. Стоит отметить, что и с Сарухановым Елена так же хорошо общается. 

Ленская тоже обрела свое счастье. Ее избранником стал предприниматель Алексей. 

Ранее сообщалось, как Владимир Пресняков схватил Подольскую за грудь во время фотосессии. 

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