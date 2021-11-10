Баранец: опасные особенности новых учений НАТО грозят Украине захватом огромного региона

Москва, 10 ноября. Очередная серия совместных учений ВМСУ и НАТО в Черном море имеет несколько опасных в первую очередь для Украины особенностей.

На угрозу территориальной целостности Украины со стороны вроде бы близких «друзей и партнеров» указал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, расшифровав опасные манипуляции НАТО в причерноморском регионе.

В беседе с журналистом Романом Головановым эксперт отметил, что новые учения в Черном море во многом отличаются от предыдущих, на что и должны были бы обратить внимание представители политического руководства Украины в первую очередь. Вместо вполне обоснованной тревоги в Киеве радуются, рассчитывая на поддержку американского флота в эскалации ситуации в Донбассе. Хотя вполне вероятно, что это входит в список задач группировки ВМС НАТО, зашедшей в Черное море. Просто дальнейшее развитие операции натовских войск может напрямую коснуться всей Украины, рискующей немалой частью своих оставшихся территорий.

flickr.com / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet

Баранец указал на тот факт, что эти маневры можно с уверенностью назвать крупнейшими за всю историю сомнительного партнерства ВМСУ с флотом НАТО после Майдана. Также стоит обратить особое внимание на официальные заявления американских военных. Обычно они называют любые учения отработкой взаимодействий с украинскими моряками, однако на этот раз нагло заявили прямо в пресс-центре флагманского корабля, что американские партнеры готовы помочь Киеву в случае большой эскалации в Донбассе. Ко всему прочему в список учебных операций впервые вошла масштабная высадка десанта на черноморском побережье, с чего и может в итоге начаться так называемое военное осваивание украинской территории с последующим захватом огромного региона, предположительно всего украинского юга.

«Есть некоторые особенности, на которые обратят внимание только профессионалы. В этих учениях есть как минимум парочка опасных особенностей, говорящих о том, что вояки НАТО всерьез нацелены на военное освоение огромного региона Украины, то есть, по факту, на его захват. Во-первых, это крупнейшие учения в регионе за время майданного партнерства Украины. Стоит обратить внимание и на поведение американцев. Обычно, когда их спрашивают: «Зачем вы сюда пришли?», они лукаво ссылаются на отработку взаимодействия с ВМСУ. Здесь же они открытым текстом с флагмана сказали, что это сигнал США украинцам в связи с эскалацией в Донбассе. Еще один важный момент — еще никогда в таких учениях не отрабатывался захват морским и воздушным десантом черноморского побережья. А тут 40 кораблей с авиацией будут якобы имитировать захват побережья Украины. В нашем военном ведомстве правильно расшифровали главный месседж этих маневров — с них начнется военное освоение огромного региона Украины, то есть формальный захват территорий. Угроза к украинцам пришла, откуда не ждали», — отметил военный обозреватель.

Баранец подчеркнул, что Черноморский флот не спит и бдительно следит за опасными манипуляциями НАТО в Черном море. Российские военные готовы моментально и предельно жестко отреагировать на любую угрозу, в том числе и на угрозу захвата части украинского юга.

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