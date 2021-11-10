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Сладости, книги и косметика попали в топ самых популярных подарков на Новый год
Общество
Сладости, книги и косметика попали в топ самых популярных подарков на Новый год
pixabay.com

Москва, 10 ноября. Традиционно на Новый год принято дарить разные сувениры, сладости и бытовые мелочи, однако выбор презента будет зависеть от каждого конкретного случая, предупредили эксперты.

Например, в России к самым популярным подаркам относятся сладости, книги, косметика и алкогольные товары. Также часто выбирают бытовую электронику и различные элементы одежды — от нижнего белья до джемперов.

Однако существует целая категория вещей, которые нельзя дарить. По словам специалистов, преподносить некоторые подарки не следует из-за плохих примет, этнических соображений и социальных устоев.

«Самым неподходящим подарком считаются часы. С этой вещью связано очень много разных поверий. Считается, что подаренные часы являют собой символ расставания, начала несчастной жизни», — говорится на портале «Домоседы».

Сладости, книги и косметика попали в топ самых популярных подарков на Новый год
pixabay.com / Steve Buissinne

В список худших подарков также попали, ножи, ножницы, носовые платки, зажигалки, ремни и украшения из жемчуга. Кроме того, лучше отказаться от покупки цепочек, шарфов, кошельков и домашних животных.

«Что касается цепочек, у многих данный подарок вызывает приятные чувства, но у некоторых суеверных особ данное украшение ассоциируется с разлукой. А шарф олицетворяет собой прекращение отношений», — предупреждают эксперты.

Сладости, книги и косметика попали в топ самых популярных подарков на Новый год
pixabay.com /

Лучше всего выбирать презент исходя из увлечений человека. Если он любит рыбалку — не стоит покупать ему шахматы, резюмировали специалисты.

Как стало известно ранее, главным новогодним символом России станет 90-летняя ель из Подмосковья. Зеленую красавицу выбрали из нескольких десятков «конкурсантов».

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