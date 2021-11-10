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«ФАН повсюду»: что происходит в Японии
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Японии
Global Look Press  /  POOL / Keystone Press Agency, Du Xiaoyi & Liu Tian / XinHua,

Япония решительно настроена восстановить свои военные возможности, от которых страна отказалась после Второй мировой войны. Результаты прошедших выборов могут позволить правым партиям внести необходимые изменения в конституцию, исключив нынешние пацифистские положения. Премьер-министр Фумио Кисида хочет увеличить военный бюджет в два раза, а министр обороны Нобуо Киси предлагает разрешить Силам самообороны наносить превентивные удары по базам противника. 

Зачем Токио понадобились собственные авианосцы? Почему Япония связывает вопросы собственной безопасности с ситуацией вокруг Тайваня? Кого японцы рассматривают в качестве угрозы, а с кем готовы сотрудничать в региональной борьбе? Все это и не только выясняем в подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Что стало неожиданностью на выборах в нижнюю палату парламента Японии?

Отменит ли Токио положение конституции, закрепляющее отказ Японии от участия в военных конфликтах?

Какую роль в наращивании военной мощи Японией играет напряженность на Тайване?

Какой позиции придерживается новый премьер-министр Фумио Кисида?

Территориальный спор между Японией и Китаем.

Почему Япония делает ставку на коммунистический Вьетнам?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в Японии
япония lu man
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