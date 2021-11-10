Экономист Лобода: «Совкомфлот» остается привлекательным для инвесторов

Россия является крупнейшей мировой морской державой и одновременно лидером рынка ТЭК. Держать такого «слона» в мешке, как «Совкомфлот», от публичной славы и пристального интереса частных и институциональных инвесторов было бы нелогично. Об этом ФАН рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Победа «Совкомфлота»

Группа компаний «Совкомфлот» стала победителем международной отраслевой премии Seatrade Awards 2021. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКФ.

Победа компании была присуждена в номинации «Сделка года» за успешный выход на рынок публичного акционерного капитала в 2020 году.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«Сделка состоялась в виртуальном формате и, несмотря на пандемию, стала крупнейшим в судоходной отрасли размещением по рыночной капитализации и крупнейшим IPO в России начиная с 2017 года. Мы успешно привлекли финансирование в объеме 550 миллионов долларов США, акции компании были включены в международные индексы FTSE Global Index и MSCI Russia Small Cap», — заявил финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников.

Публичная слава СКФ

Как отметил Андрей Лобода, Россия является крупнейшей мировой морской державой и одновременно лидером рынка ТЭК. Держать такого «слона» в мешке, как «Совкомфлот», от публичной славы и пристального интереса частных и институциональных инвесторов было бы нелогично. После прошлогоднего IPO, проведенного аккурат перед пандемией, котировки акций компании просели фактически символично, в то время как капитализация нефтегазового сектора и крупнейших участников рынка перевозок снизились намного заметнее.

«Рынок энергоресурсов восстановился к началу второго полугодия 2021 года. Специализация «Совкомфлота» в морской транспортировке сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также в обслуживании и обеспечении морской добычи углеводородов является его конкурентным преимуществом. Вполне вероятно, что до конца текущего года компания продемонстрирует серьезный рост в капитализации, возможно, в диапазоне 10–15% и цена одной акции на Мосбирже подрастет до 95 рублей», — пояснил Андрей Лобода.

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По его мнению, сегодня российское правительство исключило из плана приватизации федерального имущества до 2022 года «Совкомфлот». Несомненно, компания представляет собой стратегический субъект хозяйственной деятельности в мировом масштабе, на фоне уверенного выхода мировой экономики из рецессии само государство на ней неплохо заработает. Для инвесторов компания остается привлекательной.

Ранее эксперты выразили мнение, что геоэкономическая значимость Северного морского пути за последние годы значительно возросла. Поставки российских товаров и энергоресурсов будут расти в ближайшие несколько лет на 5–10% год к году.