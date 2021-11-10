Экс-солистка «Ленинграда» Колибаба опровергла новость о похищении у нее арсенала оружия

Москва, 10 ноября. Бывшая вокалистка популярной группы «Ленинград» Светлана Колибаба (настоящая фамилия Петрова) прокомментировала новость о краже у нее целого арсенала оружия.

Близкие артистки отметили, что она всегда увлекалась оружием, в связи с чем собрала весьма внушительную коллекцию. Сообщалось, что у нее могли украсть ружье Fabarm S.A.T., два Remington, а также ружье Benelli итальянского производства, российские ружья «Вепрь» и шесть видов «Сайги».

Согласно информации источника РЕН ТВ, исполнительница всегда была фанаткой огнестрельного оружия и в свободное время посещала стрельбище, ее увлечение поддерживал и супруг. Именно его и подозревают в краже коллекции Колибабы после семейной ссоры. Однако, несмотря на все заявления, бывшая солистка «Ленинграда» отрицает факт кражи.

«Не, врут (источники). Нет, ошиблись — такого нет», — прокомментировала певица новость о похищении оружия РЕН ТВ.

Ранее известный клипмейкер Ирина Миронова раскрыла стоимость клипов известных российских звезд. По ее словам, видео группы «Ленинград» стали одними из самых дорогих в отечественном шоу-бизнесе.