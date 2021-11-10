Путин по телефону обсудил с Меркель миграционный кризис на польско-белорусской границе

Москва, 10 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину для обсуждения миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Москва озвучила предложение о налаживании контактов по линии ЕС — Минск.

Меркель выразила озабоченность сложившейся на границе ЕС ситуации и призвала Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы поскорее перейти к диалогу. Российский лидер выступил со встречным предложением к Берлину.

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора Меркель также заявила, что «инструментализация» мигрантов белорусскими властями является бесчеловечной и неприемлемой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на границе Белоруссии и Польши может обернуться гуманитарной катастрофой.