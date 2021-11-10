Аналитик Евстратов: Пашинян выиграл выборы в Армении из-за слабости оппозиции

Санкт-Петербург, 10 ноября. Армяне повторно выбрали Никола Пашиняна премьер-министром из-за слабой позиции оппонентов. Об этом заявил сотрудник Российско-Армянского университета Антон Евстратов.

Медиагруппа «Патриот» организовала брифинг, посвященный годовщине завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе эфира эксперты обсуждали будущие перспективы региона, а также причины избрания на пост премьер-министра Армении Николы Пашиняна, несмотря на поражение в войне и коллапс в экономике. Своим мнением на эту тему поделился и Антон Евстратов.

По словам кандидата исторических наук, Пашинян одержал победу на выборах из-за слабости оппозиции. Никто из оппонентов не предлагал значительных и конкретных решений по поводу возврата Карабаха.

«Это были выборы между плохими и очень плохими властями», — отметил Евстратов.

В данный момент Армению полностью устраивает статус-кво. Также частично такое положение дел подходит и властям Азербайджана, констатирует политический эксперт.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что Пашинян обошел соперников только потому, что у народа не было другого выбора. Вся остальная оппозиция была «создана Западом и американскими политтехнологами».