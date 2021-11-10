Росатом выручит 130 миллионов долларов с продажи урановых активов в США

Москва, 10 ноября. Дочерняя компания Росатома Uranium One достигла договоренности о продажи активов в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на публикации участников сделки.

Компания готовится продать семь урановых проектов в бассейне реки Пауэр-Ривер и пять — в бассейне Большого водораздела. Это подтверждают представители американской компании Uranium Energy Corp.

«Продажа проводится в рамках стратегии Uranium One по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, направленной на увеличение экономической эффективности», — сообщает Росатом.

Российская государственная компания проводит масштабную модернизацию атомной отрасли в России. Оптимизация портфеля активов стала лишь одним из планируемых шагов. Комплекс мероприятий должен быть завершен к 2035 году. О планах организации рассказывал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.