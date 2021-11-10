Шойгу объявил о подготовке компьютерных учений сил ПВО «Региональная безопасность»

Москва, 10 ноября. Страны СНГ в 2022 году проведут командно-штабные компьютерные учения «Региональная безопасность», сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в рамках тренировочных мероприятий будут отрабатываться вопросы противовоздушной обороны.

«Советом министров обороны принято решение о проведении компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны», — рассказал Шойгу по итогам заседания.

Он также отметил, что участники совещания подтвердили готовность наращивать практическое взаимодействие в области гидрометеорологического и военно-топографического обеспечения.

Ранее в Черноморском регионе состоялись экспериментальные учения корабельных систем противовоздушной обороны ВМФ РФ. Во время маневров испытали новый зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Панцирь-М». На этом фоне западные аналитики сравнили военные возможности России и США, передает Infox.