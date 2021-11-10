Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 15:22
15:20
Общество
Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве и Петербурге
15:18
Общество
Памятник Чижику-пыжику в Петербурге утеплили шарфом и варежками
15:18
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 48,4%
15:18
Общество
Вершину горы Ай-Петри в Крыму засыпало снегом
15:13
Весь мир
Власти Туниса ввели войска в город Агареб для подавления протестов
15:13
Общество
Голикова выразила обеспокоенность ростом смертности среди пациентов с COVID-19
15:10
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели избитого потомка графа Игнатьева
15:09
Общество
Голикова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России на 2,1%
15:07
Политика
Блогер Шарий указал на антироссийские высказывания украинца Цимбалюка
15:05
Политика
Американист Евстафьев раскрыл причерноморский план США по разжиганию большой войны в Европе
Все новости

Звезда «Полицейского с Рублевки» Петров сыграет главную роль в сериале Netflix
Общество
Звезда «Полицейского с Рублевки» Петров сыграет главную роль в сериале Netflix
wikipedia.org  /  Quintin Soloviev / CC BY-SA 4.0

Москва, 10 ноября. Популярный российский актер Александр Петров сыграет главную роль в новом психологическом сериале Netflix. Компания анонсировала старт съемок.

Сюжет новой многоэпизодной ленты с Александром Петровым будет развиваться вокруг персонажа-знаменитости. Главный герой окажется в разрушающих его личность обстоятельствах. Он изо всех сил начнет бороться за право снова стать собой.

Представители американской компании Netflix официально подтвердили старт съемок в беседе с РИА Новости. Среди продюсеров проекта числится режиссер Федор Бондарчук. Несмотря на то, что работа уже началась, названия у сериала пока нет.

Шоураннером выступает Эдуард Оганесян, знакомый зрителю по сериалу «Чики». К команде создателей также присоединятся Мила Розанова и Алина Тяжлова, пишет телеканал «360».

Александр Петров в одном из последних интервью назвал причину, по которой российские актеры не могут построить успешную карьеру в Голливуде. По его мнению, провал случается из-за попыток подражать американцам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезда «Полицейского с Рублевки» Петров сыграет главную роль в сериале Netflix
россия netflix сериал петров
Комментировать