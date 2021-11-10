Звезда «Полицейского с Рублевки» Петров сыграет главную роль в сериале Netflix

Москва, 10 ноября. Популярный российский актер Александр Петров сыграет главную роль в новом психологическом сериале Netflix. Компания анонсировала старт съемок.

Сюжет новой многоэпизодной ленты с Александром Петровым будет развиваться вокруг персонажа-знаменитости. Главный герой окажется в разрушающих его личность обстоятельствах. Он изо всех сил начнет бороться за право снова стать собой.

Представители американской компании Netflix официально подтвердили старт съемок в беседе с РИА Новости. Среди продюсеров проекта числится режиссер Федор Бондарчук. Несмотря на то, что работа уже началась, названия у сериала пока нет.

Шоураннером выступает Эдуард Оганесян, знакомый зрителю по сериалу «Чики». К команде создателей также присоединятся Мила Розанова и Алина Тяжлова, пишет телеканал «360».

Александр Петров в одном из последних интервью назвал причину, по которой российские актеры не могут построить успешную карьеру в Голливуде. По его мнению, провал случается из-за попыток подражать американцам.