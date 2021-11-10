Бюджет ПФР начнут пополнять за счет конфискованных денег коррупционеров

Москва, 10 ноября. Члены Совета Федерации одобрили законопроект, согласно которому бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут пополнять за счет конфискованных средств, полученных в результате коррупционных преступлений.

В настоящий момент бюджет ПФР формируется из страховых взносов, денег из федерального бюджета и других инструментов, передает «ФедералПресс». Новый документ разработали депутаты думской фракции ЛДПР и принял ГД в третьем чтении еще 21 октября. При этом инициативу уже дважды отклоняли из-за отрицательного отзыва кабмина, однако «Единая Россия» поддержала проект.

«Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет... конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — говорится в тексте закона.

Экономист Игорь Николаев ранее заявил, что индексация пенсий россиян должна быть выше реальной инфляции. Чтобы реализовать задуманное, необходимо проиндексировать пенсионные выплаты на 10%.