Силовики проводят обыски у главы УСП после критики в адрес Смольного

Правоохранители провели обыски на рабочем месте Алексея Барабанщикова и на принадлежащем городу «Комбинате социального питания Красносельского района».

Утром 10 ноября в Санкт-Петербурге в Управлении социального питания (УСП) на Пионерской улице и на «Комбинате социального питания Красносельского района» на улице Партизана Германа сотрудники правоохранительных органов в сопровождении ФСБ приступили к серии обысков.

На данный момент оперативные мероприятия продолжаются в УСП. Как сообщает находящийся на месте корреспондент ФАН, в «КСП Красносельского района» обыски закончились. Правоохранители забрали с собой технику и документы. По информации источника ФАН, уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба» было возбуждено по материалам о возможных нарушениях на торгах.

Отметим, что обыскам предшествовала серия откровенных заявлений Алексея Барабанщикова. Чиновник обвинил Смольный в нежелании решать проблемы городской системы соцпитания, копившиеся десятилетиями. Кроме того, Барабанщиков предложил изменить систему закупок для борьбы с картелями и демпингом цен. Он отметил, что в текущем году на детском питании будет необоснованно сэкономлен один миллиард рублей из-за действующей системы госзакупок. Чиновник предложил при проведении тендеров ориентироваться не на дешевизну предложений, а на качественные критерии. Также с 2020 года часть тендеров уже проводит комитету по госзакупкам города, вместо районных администраций, чьи сотрудники ранее были уличены в договоренностях с комбинатами.

После выдвинутых инициатив и резонансных заявлений Алексею Барабанщикову было предложено уволиться по собственному желанию, но он отказался. Чиновник возглавляет управление с начала 2020 года.