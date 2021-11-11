Трейдер Мынбаев рассказал о плюсах и минусах доверительного управления инвестициями

Один из лучших способов пассивного дохода — это инвестиции. Однако вариантов вложения денег тьма и новичку зачастую сложно разобраться во всех тонкостях инвестирования и понять принцип инвестиционной деятельности. Опытному инвестору тоже приходится нелегко, для постоянного отслеживания ситуации на фондовом рынке и грамотного инвестирования необходимо тратить уйму времени, именно поэтому многие прибегают к помощи доверительного управляющего. Но и здесь есть свои плюсы и минусы. О них в беседе с ФАН рассказал финансист, трейдер, инвестор Марат Мынбаев.
Услуга доверительного управления прочно вошла в жизнь современного человека. Зачастую вверяемыми в управление объектами становятся недвижимость и ценные бумаги. Собственник имущества передает организации или частному лицу право распоряжаться им так, чтобы оно приносило прибыль.
«Если говорить о доверительном управлении в инвестициях, то управляющий в интересах клиента инвестирует деньги в акции, облигации, металлы — во все, что приносит доход. Однако здесь есть важный момент — инвестиционная компания или банк для осуществления такой деятельности должны получить лицензию у ФСФР (ранее), а теперь у Центрального Банка РФ», — пояснил Мынбаев.
С одной стороны, становится непонятно, зачем человеку передавать кому-то свое имущество, если при должном усердии в вопросе инвестирования можно разобраться самостоятельно. С другой, новичок всегда рискует потерять средства. Поэтому, по словам Мынбаева, одним из очевидных плюсов доверительного управления является то, что это наименее рискованный способ инвестирования.
«Одним из достоинств доверительного управления является возможность получить прибыль в довольно короткие сроки. К плюсам также можно отнести экономию не только времени, но и финансов, так как услугу обычно предоставляют компании, которые специализируется на инвестиционной деятельности. Стратегия по получению прибыли выстраивается под каждого клиента индивидуально и максимально точно с минимальными потерями. Также эксперты заранее предупреждают о возможных рисках и потерях, что впоследствии не будет неожиданностью. К тому же в компаниях работают аналитические эксперты, которые анализируют определенные сегменты рынка — это позволяет наиболее качественно и полно просмотреть состояние фондового рынка», — сказал эксперт.
Еще один фактор, который говорит в пользу доверительного управления — защита собственных денежных средств. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации услуга управления активами осуществляется на основе договора, в котором прописываются права и обязанности каждой стороны, а также гарантируется право собственности учредителя управления над переданным имуществом.
Однако, несмотря на вышеперечисленные плюсы, у доверительного управления активами есть и минусы. Одним из них является высокий порог входа. Как объяснил Мынбаев, множество инвестиционных компаний работают только с теми клиентами, чей доход достигает минимум 1 миллиона рублей. Но так как у многих инвесторов появился ряд сомнений относительно целесообразности доверительного управления активами, вследствие чего снизилась и популярность таких компаний — часть из них начали работать уже и с теми предпринимателями, чей доход равен 100 тысячам рублей. К минусам также можно отнести и то, что услуги доверительного управляющего не бесплатны.
«За любую работу нужно платить, и за эту в том числе. Компании и банки за доверительное управление взимают определенный процент. Безусловно, сумма не особо большая, но порой проценты делают крайне высокими», — предупредил финансист.
Получается, что доверительное управление выгодно тем, что за короткое время инвестор гарантированно может получить доход, не разбираясь в тонкостях инвестирования. К тому же не нужно тратить много времени, чтобы детально изучить рынок и сферу инвестиций. Риски потери денежных средств есть всегда, но инвестиционные компании минимизируют их благодаря стратегиям, разработанным специалистами и аналитиками. Однако надо быть готовым к расходам на экспертов, и к тому, что компания может отказать в предоставлении услуг, заключил Мынбаев.
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