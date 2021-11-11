Трейдер Мынбаев рассказал о плюсах и минусах доверительного управления инвестициями

Один из лучших способов пассивного дохода — это инвестиции. Однако вариантов вложения денег тьма и новичку зачастую сложно разобраться во всех тонкостях инвестирования и понять принцип инвестиционной деятельности. Опытному инвестору тоже приходится нелегко, для постоянного отслеживания ситуации на фондовом рынке и грамотного инвестирования необходимо тратить уйму времени, именно поэтому многие прибегают к помощи доверительного управляющего. Но и здесь есть свои плюсы и минусы. О них в беседе с ФАН рассказал финансист, трейдер, инвестор Марат Мынбаев.

Услуга доверительного управления прочно вошла в жизнь современного человека. Зачастую вверяемыми в управление объектами становятся недвижимость и ценные бумаги. Собственник имущества передает организации или частному лицу право распоряжаться им так, чтобы оно приносило прибыль.

«Если говорить о доверительном управлении в инвестициях, то управляющий в интересах клиента инвестирует деньги в акции, облигации, металлы — во все, что приносит доход. Однако здесь есть важный момент — инвестиционная компания или банк для осуществления такой деятельности должны получить лицензию у ФСФР (ранее), а теперь у Центрального Банка РФ», — пояснил Мынбаев.

С одной стороны, становится непонятно, зачем человеку передавать кому-то свое имущество, если при должном усердии в вопросе инвестирования можно разобраться самостоятельно. С другой, новичок всегда рискует потерять средства. Поэтому, по словам Мынбаева, одним из очевидных плюсов доверительного управления является то, что это наименее рискованный способ инвестирования.

Из личного архива Марата Мынбаева /

«Одним из достоинств доверительного управления является возможность получить прибыль в довольно короткие сроки. К плюсам также можно отнести экономию не только времени, но и финансов, так как услугу обычно предоставляют компании, которые специализируется на инвестиционной деятельности. Стратегия по получению прибыли выстраивается под каждого клиента индивидуально и максимально точно с минимальными потерями. Также эксперты заранее предупреждают о возможных рисках и потерях, что впоследствии не будет неожиданностью. К тому же в компаниях работают аналитические эксперты, которые анализируют определенные сегменты рынка — это позволяет наиболее качественно и полно просмотреть состояние фондового рынка», — сказал эксперт.

Еще один фактор, который говорит в пользу доверительного управления — защита собственных денежных средств. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации услуга управления активами осуществляется на основе договора, в котором прописываются права и обязанности каждой стороны, а также гарантируется право собственности учредителя управления над переданным имуществом.

Однако, несмотря на вышеперечисленные плюсы, у доверительного управления активами есть и минусы. Одним из них является высокий порог входа. Как объяснил Мынбаев, множество инвестиционных компаний работают только с теми клиентами, чей доход достигает минимум 1 миллиона рублей. Но так как у многих инвесторов появился ряд сомнений относительно целесообразности доверительного управления активами, вследствие чего снизилась и популярность таких компаний — часть из них начали работать уже и с теми предпринимателями, чей доход равен 100 тысячам рублей. К минусам также можно отнести и то, что услуги доверительного управляющего не бесплатны.

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«За любую работу нужно платить, и за эту в том числе. Компании и банки за доверительное управление взимают определенный процент. Безусловно, сумма не особо большая, но порой проценты делают крайне высокими», — предупредил финансист.

Получается, что доверительное управление выгодно тем, что за короткое время инвестор гарантированно может получить доход, не разбираясь в тонкостях инвестирования. К тому же не нужно тратить много времени, чтобы детально изучить рынок и сферу инвестиций. Риски потери денежных средств есть всегда, но инвестиционные компании минимизируют их благодаря стратегиям, разработанным специалистами и аналитиками. Однако надо быть готовым к расходам на экспертов, и к тому, что компания может отказать в предоставлении услуг, заключил Мынбаев.

Раннее специалист по инвестициям, коуч по психологии и установкам Оксана Ушанова-Третьякова рассказала, куда и как можно выгодно инвестировать в 2022 году. По ее мнению, несмотря на то, что инвестирование может показаться авантюрным мероприятием, на сегодняшний день это является уже обыденным средством заработка.