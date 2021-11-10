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Глава шиитских ополченцев допустил причастность Израиля и США к нападению на Аль-Казыми
Весь мир
Глава шиитских ополченцев допустил причастность Израиля и США к нападению на Аль-Казыми
Global Look Press  /  Anna Moneymaker - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Багдад, 10 ноября. Генеральный секретарь иракской шиитской группировки ополченцев «Асаиб Ахль аль-Хакк» Каис аль-Хазали допустил причастность Израиля и США к неудачному покушению на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. Помимо этого он призвал к тщательному расследованию инцидента.

«Среди существующих теорий, которые могут объяснить воскресный инцидент с покушением, я склоняюсь к той, которая возлагает ответственность на сионистский режим, поддержанный Соединенными Штатами», — сказал он.

7 ноября официальные иранские источники сообщили о нападении на резиденцию премьер-министра в «зеленой зоне» Багдада. Дрон со взрывчаткой повредил здание и нанес ранения десяти телохранителям Аль-Казыми, однако сам премьер сумел избежать серьезных травм.

Инцидент получил осуждение со стороны внешних и внутренних политических сил, которые обвиняют в произошедшем друг друга. При этом ряд участников дискуссии считают, что шиитское ополчение может иметь очевидный мотив — за день до покушения власти разогнали протест недовольных результатами октябрьских парламентских выборов. При этом погиб один человек, и отряды ополчения «Хашд Шааби» открыто обвинили в этом официальный Багдад.

В интервью для ФАН независимый обозреватель Дмитрий Бабич заявил, что гибель Аль-Казыми не несет никакой выгоды для иракских шиитов, а само покушение является элементом подспудной гражданской войны, продолжающейся в Ираке после вторжения войск НАТО в 2003 году.

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израиль ирак покушение аль-казыми
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