Блогер BadComedian отреагировал на новость о втором сезоне «Игры в кальмара»

Второму сезону сериала «Игра в кальмара» вряд ли удастся вызвать у публики такую же сильную заинтересованность, как это сделал первый. Таким мнением поделился в беседе с ФАН кинообозреватель Евгений Баженов, более известный как BadComedian.

Ранее стало известно, что невероятно успешный южнокорейский сериал официально получил продолжение.

«Я думаю, такого успеха не будет, но посмотреть все равно интересно, безусловно. Однако, мне кажется, что именно такого невероятного успеха, как с первым сезоном, не будет. Успех во многом обусловлен тем, что пошла волна хайпа, даже люди, далекие от Netflix и всего такого, обратили внимание на этот сериал и посмотрели. Составили какое-то свое мнение: понравилось — не понравилось. Мы же понимаем, что не все 100% людей, которые посмотрели этот сериал, будут смотреть продолжение. Кому-то это не понравилось. Следовательно, не такой высокий отклик будет у второго сезона», — сказал блогер.

Евгений Баженов в то же время допустил, что и второй сезон «Игры в кальмара» может снискать громкую славу.

«Если режиссер талантливый, а у него, безусловно, есть способности, это глупо оспаривать, нравился бы мне сериал или нет, возможно, он возьмет какую-то невероятную тему и это вызовет новую волну хайпа. Однако, мне это кажется крайне маловероятным. Такого взрыва не должно быть уже. Если я ошибаюсь, это удивительных талантов режиссер», — пояснил собеседник ФАН.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

В завершение он поделился своим личным впечатлением от первого сезона знаменитого южнокорейского сериала.

«Мне он показался вторичным, поэтому он не захватил меня. Был мне неинтересен. […] Нельзя сказать, что это ужаснейший сериал, который нельзя смотреть. Просто он меня не впечатлил, вот и все», — подытожил кинообозреватель.

Ранее Евгений Баженов в беседе с ФАН высоко оценил идею перезапустить сериал «Зена — королева воинов». По его мнению, в новом сериале создатели могут продвигать ставшие модными идеи феминизма.