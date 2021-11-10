Политолог Евстратов назвал сюникский коридор сдачей армянской территории Азербайджану

Санкт-Петербург, 10 ноября. Создание транспортного коридора в Сюнике означает некоторый контроль региона со стороны Азербайджана и Турции, что можно расценивать как сдачу национальных интересов, заявил политолог, сотрудник Российско-Армянского университета Антон Евстратов.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» аналитик отметил, что вопрос разблокировки транспортных путей имеет две стороны. Одной придерживаются Москва и Ереван, а другой — Баку и Анкара.

«Азербайджан и Турция требуют коридор через Сюник конкретно, а коридор предполагает контроль в некоторой части территории Армении со стороны Азербайджана и Турции. На это Армения идти не может, это сдача территории, это сдача национальных интересов», — разъяснил эксперт.

По его словам, в данном вопросе Россия поддерживает Армению. Также на стороне Еревана выступает и Тегеран. Дело в том, что Иран может оказаться отрезанным от евразийского пространства, если в регионе появится коридор под контролем тюркских государств.

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку готовятся к делимитации государственной границы между странами. Министр территориального управления Армении Гнел Саносян на этом фоне заявил, что нужно дождаться решения правовых вопросов.