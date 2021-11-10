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Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов
Политика
Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 10 ноября. Кремль считает неприемлемыми слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о «причастности» России к миграционному кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на слова премьер-министра Польши о якобы причастности РФ к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Песков дал такой комментарий в беседе с журналистами 10 ноября.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе может затянуться на долгие годы. Таким мнением ранее поделился Матеуш Моравецкий. Глава республиканского правительства призвал быть готовыми к противодействию «провокации» со стороны Белоруссии.

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