Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов

Москва, 10 ноября. Кремль считает неприемлемыми слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о «причастности» России к миграционному кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на слова премьер-министра Польши о якобы причастности РФ к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Песков дал такой комментарий в беседе с журналистами 10 ноября.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе может затянуться на долгие годы. Таким мнением ранее поделился Матеуш Моравецкий. Глава республиканского правительства призвал быть готовыми к противодействию «провокации» со стороны Белоруссии.