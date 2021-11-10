Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана

Санкт-Петербург, 10 ноября. Азербайджан считает Россию беспристрастным посредником в диалоге Баку и Еревана, поскольку Москва остается главным модератором в этом вопросе, отметил политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

В ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», эксперт отметил, что несмотря на работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, существуют некие силы, заинтересованные в эскалации конфликта в регионе.

«Нам это не нужно, вы можете объективно посмотреть на ситуацию, когда победитель не проявляет высокомерия. Да, мы им говорим, чтобы они перестали испытывать наше терпение. Да, сейчас есть предметы, чтобы обсуждать вместе», — добавил Аббасов.

По его словам, влияние Турции на Азербайджан после войны не увеличилось и не уменьшилось. Анкара остается для Баку братской стороной, точно такие же отношения складываются и с Москвой.

«Россия имеет функцию главного модератора. Мы верим российской стороне как беспристрастному посреднику, и она эту роль выполняет на уровне», — отметил политолог.

Азербайджан заинтересован в том, чтобы не было новых поводов для эскалации конфликта в Карабахе. Россия в этом направлении четко выполняет свою функцию, теперь дело остается за Арменией, резюмировал Тофик Аббасов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мир и безопасность главными результатами соглашения по Нагорному Карабаху. В регионе начался процесс восстановления экономики и инфраструктуры, добавил он.