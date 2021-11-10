Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 13:54
13:53
Экономика
Бюджет ПФР начнут пополнять за счет конфискованных денег коррупционеров
13:48
Видео
Аукцион артефактов из «Звездных войн» стартует в Великобритании
13:47
Происшествия
Экс-координатор штабов Навального в Уфе задержана после обысков
13:46
Происшествия
В Сочи ослепивший солдата лазерной указкой сержант-контрактник получил 4,5 года колонии
13:46
Политика
Политолог Евстратов назвал сюникский коридор сдачей армянской территории Азербайджану
13:43
Политика
Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов
13:41
Армия
Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
13:40
Общество
Филолог Елена Кара-Мурза заявила о необходимости обновить орфографию русского языка
13:35
Политика
Bild: лидер СДПГ Шольц исключает возможность «особых отношений» между Россией и Германией
13:35
Общество
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников
Все новости

Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
Армия
Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
edu.gov.ru  /  Пресс-служба Минпросвещения России

Санкт-Петербург, 10 ноября. Азербайджан считает Россию беспристрастным посредником в диалоге Баку и Еревана, поскольку Москва остается главным модератором в этом вопросе, отметил политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

В ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», эксперт отметил, что несмотря на работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, существуют некие силы, заинтересованные в эскалации конфликта в регионе.

«Нам это не нужно, вы можете объективно посмотреть на ситуацию, когда победитель не проявляет высокомерия. Да, мы им говорим, чтобы они перестали испытывать наше терпение. Да, сейчас есть предметы, чтобы обсуждать вместе», — добавил Аббасов.

По его словам, влияние Турции на Азербайджан после войны не увеличилось и не уменьшилось. Анкара остается для Баку братской стороной, точно такие же отношения складываются и с Москвой.

«Россия имеет функцию главного модератора. Мы верим российской стороне как беспристрастному посреднику, и она эту роль выполняет на уровне», — отметил политолог.

Азербайджан заинтересован в том, чтобы не было новых поводов для эскалации конфликта в Карабахе. Россия в этом направлении четко выполняет свою функцию, теперь дело остается за Арменией, резюмировал Тофик Аббасов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мир и безопасность главными результатами соглашения по Нагорному Карабаху. В регионе начался процесс восстановления экономики и инфраструктуры, добавил он.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
Армения азербайджан тофик аббасов
Комментировать