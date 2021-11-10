Филолог Елена Кара-Мурза заявила о необходимости обновить орфографию русского языка

Москва, 10 ноября. Русскому языку пора обновить свою орфографию и пунктуацию. Об этом сообщила доцент кафедры стилистики русского языка МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Кара-Мурза.

Лингвист отметила, что в языке накопилось достаточно новых слов из-за скорости развития технологий. Именно поэтому модернизировать правила 1956 года — это верный шаг, передает Общественная Служба Новостей. Также, по мнению Кара-Мурза, в старом своде были избыточные исключения и сложносформулированные правила.

«Язык меняется — возникают новые слова, новые конструкции. И люди должна знать, как их писать», — пояснила специалист.

Стоит отметить, что ранее минпросвещения разработало проект, определяющий новый свод правил русской орфографии и пунктуации. Отмечается, что в старых формулировках были обнаружены неточности. Актуализированная редакция правил должна устранить фрагментарность норм 1956 года, сказано в постановлении.