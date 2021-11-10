«Там было гораздо больше свободы, но это, конечно, заслуга сегодняшнего времени — на современном телевидении не так много тем, на которые можно шутить. И, конечно, в отличии от нынешних молодых юмористов, у нас не было другой возможности выразить себя, ведь интернета не было, поэтому мы выкладывались там на 100%. Сейчас, разумеется, каждое юмористическое шоу и на телевидении, и на YouTube находит своего зрителя, но КВН, как мне кажется, в свое время напрасно остановился в своем развитии. И сейчас такие программы, как украинская «Лига смеха» или «Игра» на ТНТ дают ему сто очков вперед. Юмор должен быть дерзок и смел. Наверное, поэтому я лично КВН давно уже не смотрю, хотя вспоминаю всегда с большой любовью и теплотой».