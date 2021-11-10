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10 ноября
КВН — 60 лет: о прошлом и будущем легендарной игры
В этом году «Клуб веселых и находчивых» (КВН) отмечает юбилей — первый выпуск легендарной телепередачи вышел на экраны 60 лет назад.

Стартовав в эпоху черно-белого телевидения, за долгие годы проект претерпевал изменения и даже пережил вынужденный перерыв, но все равно стал важной частью культуры нашей страны. И, конечно, именно с КВН началась история юмористических шоу на отечественном телевидении, без которых его сегодня уже не представить.
ТАСС, Климентьев Михаил
За шесть десятилетий, миновавших с первого эфира передачи, «Клуб веселых и находчивых» стал большим движением и настоящей кузницей творческих кадров и ярких звезд жанра. О главных вехах в его истории — в материале ФАН.
Как все начиналось
Прообразом КВН, каким мы его знаем, стала передача «Вечер веселых вопросов», созданная журналистом Сергеем Муратовым на основе чехословацкого аналога «Гадай, гадай, гадальщик». Игра в ней, к слову, шла не с командами юмористов, а со зрителями. Шоу быстро стало популярным, однако спустя недолгое время после старта трансляцию было решено прекратить.
ТАСС, Сенцов Александр
Спустя четыре года трое авторов: все тот же Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев — придумали концепцию уже новой телевизионной передачи. Название подобрали подходящее — «Клуб веселых и находчивых» получил его в честь марки телевизора «КВН-49». И вот, 8 ноября 1961 года в эфир вышел первый выпуск нового развлекательного шоу. Вплоть до 1964 года его ведущими был сам Аксельрод на пару с диктором Светланой Жильцовой. Однако после ухода первого на роль соведущего потребовалась замена — ею и стал легендарный и бессменный Александр Масляков. Новый тандем ведущих успешно работал вместе до 1972-го — года, когда передачу временно пришлось закрыть.
ТАСС, Зотин Игорь
Сразу после старта на Центральном телевидении молодежный проект стал невероятно популярен: по всей стране возникло КВН-движение. Игры стали устраиваться в школах и пионерских лагерях, а отборочные туры организовывались в вузах — лучшие команды после них попадали на телевидение. Из-за того, что участники программы зачастую остро иронизировали над советской властью и идеологией, в конце 1971 года Гостелерадио СССР решил закрыть проект. Вынужденный перерыв продлился почти 15 лет…

Федеральное агентство новостей, Екатерина Щербакова
Обновленный КВН
25 мая 1986 года в эфир вышел первый сезон возрожденной телепередачи, за которым стояли бывшие игроки. На месте ведущего остался обаятельный Александр Масляков, но с этих пор он вел выпуски уже один. Сменилась и песня, открывающая заставку программы, — ею стала знаменитая «Мы начинаем КВН», написанная Борисом Салибовым. К тому же в игре наконец появились четкие правила и система оценок: на протяжении последующей истории они слегка менялись, однако общая структура шоу, какой мы знаем ее сейчас, закрепилась окончательно в далеких 80-х.

Уже через несколько выпусков КВН достиг прежнего уровня популярности и стал своеобразным культурным символом эпохи. С новой силой возродилось и движение «веселых и находчивых», причем игры стали проводиться далеко за пределами СССР, например, в Западной Европе, США и Израиле. А в 1994 году даже прошел чемпионат мира между юмористическими командами.
kremlin.ru, Администрация президента России
Сегодня организованное движение КВН существует по всей России, а основанный Масляковым Международный союз КВН разбит на межрегиональные лиги от Краснодара до Дальнего Востока. Ежегодно в соревнованиях участвуют сотни школьных и студенческих команд, а посмотреть на игры приходят миллионы зрителей. Ведь помимо эфиров на Первом канале, в стране постоянно проводятся фестиваль команд КВН, музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», а также летний кубок и международные товарищеские игры.
Играть в КВН приходят люди разных возрастов и профессий, и со многими из них игра остается до конца жизни. За долгие годы истории из КВН «вышли» десятки известных артистов, комиков, телеведущих, общественных деятелей и деятелей искусства. Среди них Геннадий Хазанов, Михаил Шац, Юлий Гусман, Татьяна Лазарева, Михаил Задорнов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Владимир Зеленский и другие.
Закат империи
Российская актриса и телеведущая, дважды лауреат премии «ТЭФИ» Татьяна Лазарева с 1991 года играла в команде КВН Новосибирского государственного университета и трижды становилась чемпионом Высшей лиги. С участия в юмористической игре и начался большой телевизионный путь будущей звезды.
«Учитывая, что профессии телеведущего в свое время нельзя было научиться, то, конечно, КВН стал не просто путевкой в жизнь, это был такой институт, который учил очень многому для того, чтобы работать дальше на телевидении. И для меня лично, как и для многих других, участие в КВН стало определяющим на жизненном пути».
Татьяна Лазарева
Актриса, общественный деятель
Агентство городских новостей Москва
Однако сегодня, по ее словам, империя под названием «Клуб веселых и находчивых» неизбежно стремится к закату. Легендарная телепередача и культовая для многих игра, к сожалению, перестала быть той уникальной формой самовыражения, какой была для российской молодежи многие годы.
«Там было гораздо больше свободы, но это, конечно, заслуга сегодняшнего времени — на современном телевидении не так много тем, на которые можно шутить. И, конечно, в отличии от нынешних молодых юмористов, у нас не было другой возможности выразить себя, ведь интернета не было, поэтому мы выкладывались там на 100%. Сейчас, разумеется, каждое юмористическое шоу и на телевидении, и на YouTube находит своего зрителя, но КВН, как мне кажется, в свое время напрасно остановился в своем развитии. И сейчас такие программы, как украинская «Лига смеха» или «Игра» на ТНТ дают ему сто очков вперед. Юмор должен быть дерзок и смел. Наверное, поэтому я лично КВН давно уже не смотрю, хотя вспоминаю всегда с большой любовью и теплотой».
Татьяна Лазарева
Актриса, общественный деятель
Юбилей КВН отметят 23 ноября в московском Crocus City Hall. На сцене соберутся самые популярные команды и участники, а в жюри в этот вечер будут заседать знаменитости. Ведущим игры, конечно же, станет бессменный Александр Масляков.

Автор: Лейла Титова