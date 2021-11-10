Bild: лидер СДПГ Шольц исключает возможность «особых отношений» между Россией и Германией

Берлин, 10 ноября. Лидер немецкой партии СДПГ и вероятный будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц не намерен выстраивать «особые отношения» с Россией. Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает немецкое издание, у Москвы уже был опыт «особых отношений» с Германией, когда страной руководил канцлер от СДПГ Герхард Шредер. Однако Шольц не намерен идти по пути своего именитого предшественника — диалог с Кремлем Берлин будет строить по «принципу деревенской дискотеки», то есть «танцевать с теми, кто в зале».

Новый состав кабмина ФРГ еще не сформирован, но уже испытывает трудности, одна из которых — статус трубопровода «Северный поток — 2». Ранее журналист Штеффан Корнеллиус заявил, что от команды уходящей в отставку канцлера Ангелы Меркель новое правительство получит в наследство «газовую зависимость от России».