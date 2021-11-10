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Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников
Общество
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников
pixabay.com

Москва, 10 ноября. Почти половина опрошенных россиянок признались, что они недовольны уровнем заработной платы своих избранников.

А вот мужчин, которые были недовольны доходом свои жен, всего треть. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».

«На важность уровня доходов партнера в отношениях указали 63% опрошенных. 76% женщин отметили, что уровень дохода партнера важен. Среди мужчин таких оказалось 49%», — говорится в исследовании.

Так, 39% респондентов указали на то, что недовольны уровнем дохода своей второй половинки. Среди женщин такую точку зрения выразили 45%, а среди мужчин — 32%.

Экономист Никита Масленников ранее посоветовал откладывать 20% от зарплаты для финансовой «подушки». По его словам, такой подход поможет приучить к сбережению своих накоплений.

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женщины зарплата опрос мужчины
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