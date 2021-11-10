Песков высказался о рисках для России из-за ситуации на польско-белорусской границе

Москва, 10 ноября. Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии не несет рисков для России. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона взаимодействует с пострадавшими странами, принимаются необходимые меры. Песков подчеркнул, что белорусские власти заняли очень ответственную позицию в этом направлении.

«Мы с повышенным вниманием наблюдает за тем, что там происходит», — указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера при этом не исключает, что ситуация на польско-белорусской границе может обернуться гуманитарной катастрофой. Сейчас наблюдаются тенденции к росту напряженности, объяснил он.