Xiaomi назвала GPS причиной быстрой разрядки смартфонов под управлением MIUI

Ухань, 10 ноября. Китайская компания Xiaomi объяснила, почему смартфоны под управлением MIUI быстро разряжаются. Большой расход энергии происходит из-за GPS.

Пользователи смартфонов Xiaomi с системой управления MIUI были уверены, что гаджеты быстро разряжаются из-за 5G. Компания-производитель опровергла информацию. Большой расход энергии происходит по нескольким причинам, но главная из них — служба определения местоположения (GPS).

На втором месте по потреблению энергии находятся приложения. Речь идет о софте, который позволяет совершать видеозвонки. Игры также попадают в эту категорию. Связь 5G, которую в последнее время критикую якобы за «пожирание» энергии, стоит в этом списке лишь на десятом месте, пишет ITHome.

Xiaomi советует владельцам гаджетов пользоваться GPS по необходимости, а во всех остальных случаях функцию лучше оставлять выключенной. В сентябре компания сообщила о разблокировке смартфонов, работа которых приостанавливалась в некоторых странах мира.