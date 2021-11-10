Два ракетоносца Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в небе над Белоруссией

Москва, 10 ноября. Стратегическая авиация Воздушно-космических сил России выполнила патрулирование в небе над Белоруссией, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в операции участвовали два дальних бомбардировщика Ту-22М3. В ходе полета экипажи самолетов отработали взаимодействия с наземными пунктами управления российских и белорусских вооруженных сил. Также ракетоносцы приняли участие в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что пара Ту-22М3 выполнила плановый полет над нейтральными водами Черного моря. По данным российского оборонного ведомства, продолжительность операции составила порядка пяти часов.