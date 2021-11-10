Сенатор Ковитиди осудила ЕС за отказ помогать беженцам на границе Белоруссии и Польши

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, считает, что ситуация с беженцами на польской границе является признаком гуманитарной катастрофы, ответственность за которую несет как Варшава, так и весь Евросоюз. В среду СМИ со ссылкой на пограничную службу Польши сообщили о почти 600 попытках нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в течение суток — в два раза больше, чем во вторник.

Как отметила в связи с ситуацией на белорусско-польской границе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, одной из причин нынешнего миграционного кризиса стало то, что ЕС ранее принимал у себя команды так называемого лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

По словам Захаровой, беженцы ориентировались на то, что «Польша, Литва, страны Прибалтики, Брюссель принимали у себя людей из Белоруссии, которые заявляли, что они не могут больше находиться на территории своей страны, считают себя временно перемещенными людьми или беженцами, находящимися в изгнании; что они ищут защиты, протекции, помощи».

«И страны ЕС им эту помощь оказывали», — напомнила Захарова, выступая в эфире программы «Соловьев Live».

Сенатор Ковитиди в авторской колонке для ФАН поддержала мнение представителя МИД РФ об ответственности Евросоюза за сложившуюся ситуацию. Напоминаем, мнения, высказываемые в авторских колонках, являются личной позицией авторов, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Global Look Press / Alexander Welscher

Кризис с беженцами — на совести Польши и ЕС. Колонка Ольги Ковитиди

Европейский союз, декларирующий демократические ценности и неоднократно широко распахивавший двери потоку мигрантов и беженцев, должен решить охвативший сегодня Европу крупнейший гуманитарный кризис. Именно ЕС должен принять на себя ответственность за судьбы обездоленных людей, оказавшихся на белорусско-польской границе. Ситуация чрезвычайно напряженная, международные эксперты уже давно затрудняются назвать точное число погибших при попытках добраться до Европы. То, что происходит сегодня у границ Польши, это часть мировой гуманитарной катастрофы.

При этом необходимо осознавать, что отвечать за ее последствия будут те, кто создал условия для того, чтобы миграционный кризис сначала разразился, а затем продолжал разрастаться.

Я разделяю позицию многих политиков и экспертов, что Евросоюз обязан придерживаться единых стандартов, связанных как с приемом беженцев, так и с отказом от их приема. Отношение к беженцам и мигрантам, направляющимся из Белоруссии, со стороны государств-членов ЕС должно быть таким же, как к людям, попавшим в Европу с территории Турции. На беженцев и мигрантов, пытающихся попасть в ЕС с белорусской территории, должны распространяться те же условия, с такими же миллиардными выплатами от Брюсселя, как это было с беженцами и мигрантами из Турции.

Отмечу, на этом фоне цинично выглядят призывы к финансированию Брюсселем создания пограничной инфраструктуры Польши для защиты от беженцев. Это происходит на фоне того, что в Польше игнорируют европейские ценности, отказываясь помогать беженцам питанием и элементарной медицинской помощью. Считаю, что в данной ситуации ЕС демонстрирует очевидное игнорирование международных правовых норм.

Мы видим начало крушения европейского единства, когда Евросоюз больше не в состоянии сохранять либеральные и гуманистические ценности, которые так горячо отстаивал с момента своего образования.

Считаю, что Европейский союз, принявший на себя ответственность за разрешение миграционного кризиса, обязан осознать всю ответственность за происходящие сегодня процессы, поскольку под угрозой жизни и здоровье людей.