Политолог Рогов заявил, что поляки специально накаляют ситуацию на границе с Белоруссией

Власти Польши специально повышают градус негативного настроения на линии границы с Белоруссией. Главная задача поляков — получить дополнительные деньги из европейского бюджета путем повышения «стоимости мигрантов». «Подорожание нелегалов» объяснятся затраченными силами при урегулировании возникшего кризиса на границе. В этом уверен политолог Владимир Рогов. В интервью ФАН эксперт посчитал, как страны Евросоюза зарабатывают на потоках мигрантов.

«Почему все поляки так возмущаются, если все мигранты не хотят в Польше оставаться, а хотят перемещаться в Германию. Просто Польша понимает, что она с этого ничего толком не заработает. А заработать очень хочется. Восемь тысяч мигрантов пытаются преподнести как вселенскую проблему и угрозу существования Евросоюза, обрушение экономики Польши и так далее. Я хочу напомнить, что на самом деле мигранты — это очень хороший бизнес для европейских государств. За одного вновь прибывшего официального мигранта каждая территория Евросоюза получает по десять тысяч евро. Эти деньги поступают из единого общеевропейского бюджета. Если же мигрант нелегальный, то эта сумма стартует от шести тысяч евро. Чуть поменьше, чем формально легальный», — объяснил Рогов.

Global Look Press / Alexander Welscher

Политолог обращает внимание, что формально президент Белоруссии Лукашенко ничего не нарушил — рейсы «Белавиа» на Восток и Африку легальны. Вся проблема в двойных стандартах Евросоюза, считает Роговов.

«Я не понимаю в чем разница — приплыть или прилететь. Евросоюз нам в очередной раз преподносит урок, что это другое. Давайте посчитаем, тысячи мигрантов, которые не перемещаются через южные границы, а спокойно прилетают в Минск, а дальше уже идут к границе, это ведь означает, что эти тысячи мигрантов не дают возможность заработать лишние десять миллионов евро коррумпированным чиновникам, интегрированным в мафию. Понятно, что это вызывает недовольство этих персонажей, они объясняют, что человек, прилетевший на самолете, — страшный, злостный мигрант, похожий на террориста, и в Евросоюзе он не нужен», — резюмировал Рогов.

Кризис на польско-белорусской границе развивается стремительно и, по мнению аналитиков, может привести к непредсказуемым результатам, в том числе к вооруженному конфликту.

Накануне глава польского минобороны Мариуш Блащак заявил в эфире радио, что эта ночь была неспокойная из-за задержаний. Он уточнил, что граждане совершили много попыток прорыва границы, но всех проникших поймали.