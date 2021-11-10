Нехватка денег может помешать Молдавии рассчитаться по долгам с «Газпромом»

Кишинев, 10 ноября. Молдавии может не хватить денег, чтобы покрыть долг перед российским экспортером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании «Молдовгаз» Вадима Чебана. Он также сообщил о возможном дальнейшем снижении тарифов.

Кишинев может оказаться не в состоянии оплатить собственные долги. Избавление от задолженностей является условием «Газпрома». Компания-экспортер выдвинула его в рамках последних переговоров. Если все будет соблюдено, контракт продлят на пять лет.

«После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с «Газпромом». У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», — сказал Чебан.

Власти республики ранее частично погасили долг — расплатились за топливо, которое поставлялось в сентябре. Сообщалось, что общий размер накопившихся обязательств составил 709 миллионов долларов.