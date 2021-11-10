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Нехватка денег может помешать Молдавии рассчитаться по долгам с «Газпромом»
Экономика
Нехватка денег может помешать Молдавии рассчитаться по долгам с «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 10 ноября. Молдавии может не хватить денег, чтобы покрыть долг перед российским экспортером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании «Молдовгаз» Вадима Чебана. Он также сообщил о возможном дальнейшем снижении тарифов.

Кишинев может оказаться не в состоянии оплатить собственные долги. Избавление от задолженностей является условием «Газпрома». Компания-экспортер выдвинула его в рамках последних переговоров. Если все будет соблюдено, контракт продлят на пять лет.

«После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с «Газпромом». У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», — сказал Чебан.

Власти республики ранее частично погасили долг — расплатились за топливо, которое поставлялось в сентябре. Сообщалось, что общий размер накопившихся обязательств составил 709 миллионов долларов.

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Газпром газ молдавия долг энергетика поставки молдовгаз
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