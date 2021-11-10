Сенатор Клишас ответил на критику в СМИ Татарстана закона о региональной власти

Москва, 10 ноября. Непризнание закона о публичной власти татарстанским СМИ является попыткой привлечь внимание и повысить рейтинги. Такое мнение выразил сенатор Андрей Клишас.

Политик и автор законопроекта о региональной власти ответил на статью, где одно из ведущих изданий Татарстана критикует инициативу. По словам Клишаса, не имеет значения, как и кого будут называть СМИ. Сенатор дал такой комментарий после представления главы Татарстана Рустама Минниханова как президента республики.

«Это попытка привлечь к себе внимание и поднять рейтинги», — подчеркнул Клишас в беседе с «Лентой.ру».

Система региональной власти обладает единством на всей территории РФ, напомнил сенатор.

Депутаты Госдумы 9 ноября в первом чтении приняли проект нового базового закона о региональной власти. Документ определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для управленцев — пять лет.