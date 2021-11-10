Правительство Польши: белорусские службы могут вооружить штурмующих границу ЕС беженцев

Варшава, 10 ноября. Белорусские службы могут передать нелегальным мигрантам оружие для прорыва границы Европейского Союза. Об этом заявил пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер.

Как отметил варшавский чиновник, польские власти рассматривают несколько сценариев развития событий на границе. Один из них — самый негативный — заключается в том, что у беженцев может появиться оружие для прямого контакта с пограничниками и силовиками.

«Один из вариантов, который мы имеем в анализе, заключается в том, что сотрудники белорусских служб, например, предоставляют одному, двум, трем людям, которые находятся в этих группах, оружие, и просто дойдет до ситуации, которая будет связана с его использованием, и тогда у нас будет кризис на польско-белорусской границе», — отметил Мюллер.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС вышел на новый виток напряженности 8 ноября. В этот день группа из нескольких сотен нелегалов предприняла попытку прорыва границы Польши вблизи пункта перехода «Брузги — Кузница». Впоследствии беженцы встали лагерем в непосредственной близи от проволочных заграждений и повалили забор на границе двух стран с помощью бревен.