Марокко и Италия договорились активизировать стратегическое партнерство

Рабат, 10 ноября. Министры иностранных дел Марокко и Италии Насер Бурита и Луиджи Ди Майо договорились активизировать многомерное стратегическое партнерство. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном по итогам телефонных переговоров.

Во время беседы стороны высоко оценили отношения между странами. Они подтвердили заинтересованность в укреплении правовой базы, чтобы гарантировать непрерывность и стабильность связей между североафриканским королевством и государствами Евросоюза.

Подчеркнута важность инициатив Совета Европейского союза, касающихся соглашений о сельском хозяйстве и рыболовстве между Марокко и ЕС.

Министры также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес. В частности, затронуты последние события в Ливии.

В минувшем сентябре Европейский суд аннулировал два торговых соглашения, заключенных между ЕС и Марокко. Иск подан Фронтом ПОЛИСАРИО, который считает договоры нарушением прав народа Западной Сахары.