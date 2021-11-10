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Марокко и Италия договорились активизировать стратегическое партнерство
Весь мир
Марокко и Италия договорились активизировать стратегическое партнерство
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 10 ноября. Министры иностранных дел Марокко и Италии Насер Бурита и Луиджи Ди Майо договорились активизировать многомерное стратегическое партнерство. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном по итогам телефонных переговоров.

Во время беседы стороны высоко оценили отношения между странами. Они подтвердили заинтересованность в укреплении правовой базы, чтобы гарантировать непрерывность и стабильность связей между североафриканским королевством и государствами Евросоюза.

Подчеркнута важность инициатив Совета Европейского союза, касающихся соглашений о сельском хозяйстве и рыболовстве между Марокко и ЕС.

Министры также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес. В частности, затронуты последние события в Ливии.

В минувшем сентябре Европейский суд аннулировал два торговых соглашения, заключенных между ЕС и Марокко. Иск подан Фронтом ПОЛИСАРИО, который считает договоры нарушением прав народа Западной Сахары.

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