Меган Маркл начала политическую карьеру с речи про декретный отпуск в США

Нью-Йорк,10 ноября. Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл в рамках саммита The New York Times DealBook поучаствовала в онлайн-встрече, на которой обсуждались равенства прав и экономические возможности для женщин, пишет Elle.

Для эфира женщина выбрала черное боди и брюки того же оттенка, образ был дополнен брошью в виде красного мака. Стоит отметить, что этот аксессуар носят все члены королевской семьи в память о жертвах погибших британских солдат во время Второй мировой войны. Подпоясалась Меган ремнем Salvatore Ferragamo, а на ее ступнях красовались лодочки Armani.



На первый взгляд визит герцогини формален, но если вслушаться в то, что она говорит, становится понятно — Меган Маркл начала политическую карьеру. Во время своей речи женщина снова затронула животрепещущий «декретный вопрос» американок. При этом она по-прежнему является частью королевской семьи и по логике должна заниматься вопросами британских женщин.