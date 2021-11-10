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Меган Маркл начала политическую карьеру с речи про декретный отпуск в США
Шоу-бизнес
Меган Маркл начала политическую карьеру с речи про декретный отпуск в США
Global Look Press  /  Stephen Lock

Нью-Йорк,10 ноября. Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл в рамках саммита The New York Times DealBook поучаствовала в онлайн-встрече, на которой обсуждались равенства прав и экономические возможности для женщин, пишет Elle.

Для эфира женщина выбрала черное боди и брюки того же оттенка, образ был дополнен брошью в виде красного мака. Стоит отметить, что этот аксессуар носят все члены королевской семьи в память о жертвах погибших британских солдат во время Второй мировой войны. Подпоясалась Меган ремнем Salvatore Ferragamo, а на ее ступнях красовались лодочки Armani.

На первый взгляд визит герцогини формален, но если вслушаться в то, что она говорит, становится понятно — Меган Маркл начала политическую карьеру. Во время своей речи женщина снова затронула животрепещущий «декретный вопрос» американок. При этом она по-прежнему является частью королевской семьи и по логике должна заниматься вопросами британских женщин.

Многие отмечают, что Меган начинает постепенно выстраивать свой демократический портрет лидера. Она, окунаясь в воспоминания детства, рассказала об истории создания макробизнеса. Вместе с матерью они делали резинки для волос и продавали их в розницу.

Возможно, неслучайно супруга принца Гарри сделала акцент именно на том, что испытывала гордость от продажи собственной продукции. Скорее всего, благодаря деятельности пиар-команды герцогини, раскручивается ее образ «женщины из народа».

«Моя мама ездила в центр города, чтобы купить лоскутки ткани в магазине, а я продавала резинки. Я помню это чувство осознания того, что я что-то сделала, инвестировала в себя и получила прибыль за свой труд. Эта пара сотен долларов дает вам ощущение не только выполненной цели, но и чувство самоуважения», — рассказывала Меган на встрече.

Ранее сообщалось, почему Меган Маркл может пожалеть об интервью Опре Уинфри.

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Все новости / Шоу-бизнес / Меган Маркл начала политическую карьеру с речи про декретный отпуск в США
сша меган маркл политическая карьера декретный вопрос New York Times DealBook
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