Аукцион артефактов из «Звездных войн» стартует в Великобритании

На торги будут выставлены раритетные предметы, которые использовали на съемках легендарной киносаги «Звездные войны» в качестве реквизита. Стоимость всей коллекции оценивают в 7,4 миллионов долларов (более 523 млн рублей — прим. ФАН).

Всего на аукцион выставлено около 1100 лотов, в том числе редкий реквизит из «Терминатора», серии фильмов о Гарри Поттере и «Гладиатора». Но наибольшую ценность для коллекционеров представляют артефакты из популярной космической киносаги «Звездные войны».

«Самые интересные артефакты, которые у нас есть — это световые мечи, а также шлем штурмовика из «Возвращения джедая», который выставлен на аукционе более чем за 100 000 фунтов стерлингов (более 9 миллионов рублей — прим. ФАН). У нас есть дистанционно управляемый дроид R2, который использовали в более поздних картинах, его начальная стоимость — 150000 фунтов (свыше 14 млн рублей — прим. ФАН)», — рассказал распорядитель аукциона Стивен Лейн.

Общая стоимость коллекции реквизита, которую пустят с молотка, эксперты оценивают в 7,4 миллионов долларов. Сам аукцион базируется в Великобритании и Лос-Анджелесе. Организаторы рассчитывают привлечь к этому мероприятию внимание коллекционеров со всего мира.