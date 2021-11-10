Политолог Межевич связал заявления замглавы МИД Литвы о «человечках» с потреблением алкоголя

Литва является лидером среди всех европейских стран по потреблению алкоголя на душу населения. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас пообещал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что литовские пограничники «не станут стрелять по беженцам». Он отметил, что те «ведут себя мирно», однако подчеркнул, что у силовиков готов сценарий на случай «прорыва зеленых человечков с оружием». Ряд СМИ утверждают, что под этим понятием глава МИД подразумевал белорусских солдат.

«Стрелять по беженцам я бы им действительно не советовал, — заметил Межевич. — Дело в том, что в Европе десятилетиями доминировала линия, предполагающая, что мигранты — это бедные несчастные люди, которым надо помогать, а встречать их надо теплой одеждой, радушием и горячим чаем. Поэтому стрельба по ним, конечно, не добавит политических очков Белоруссии, но сильно снизит их количество у Литвы».

Политолог отметил, что эти его слова применимы и к Польше, которая также испытывает проблемы с наплывом беженцев со стороны белорусской границы.

«Ситуации Варшавы и Вильнюса похожи, с той лишь разницей, что к последнему у Евросоюза нет значимых и масштабных претензий, — подчеркнул эксперт. — Литва послушно и покорно выполняет все требования Брюсселя, какими бы странными и абсурдными они не были. Так что и игры на противоречиях нет».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН отметил, что стрельба по мигрантам как в случае Польши, так и в случае Литвы стала бы тем, что в армейской среде называют «самострелом» — умышленным причинением себе ущерба.

Межевич также прокомментировал заявление Мантаса Адоменаса относительно возможного появления «зеленых человечков с оружием» со стороны белорусской границы.

«Должен напомнить, что Литва является чемпионом Европы по потреблению спиртных напитков, — сказал политолог. — Так что фантазии главы МИД этой страны о «человечках» с оружием, рогами, копытами и всем остальным, что полагается в таких случаях, очевидно, связаны именно с этим. Не надо считать Александра Лукашенко глупым человеком: никакого пересечения белорусскими военными формированиями литовской границы нет и быть не может».

Ранее Межевич заявил, что Польше выгодна ситуация на белорусской границе.