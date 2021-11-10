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Марокко передало Алжиру группу разыскиваемых преступников
Весь мир
Марокко передало Алжиру группу разыскиваемых преступников
Федеральное агентство новостей  / 

Рабат, 10 ноября. Власти Марокко передали Алжиру 12 преступников, разыскиваемых правоохранительными органами АНДР. Об этом сообщил агентству AFP чиновник в североафриканском королевстве.

Операция прошла в понедельник, 8 ноября, на погранпереходе Зуж Бегаль. По словам источника, экстрадиция состоялась в рамках соглашений о судебном сотрудничестве. Рабат приложил усилия для ускорения процесса и координации с властями соседней республики.

Чиновник добавил, что государство передало 11 граждан Алжира и одного мавританца. Все задержанные находятся в международном розыске по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков.

В августе глава МИД АНДР заявил о разрыве дипломатических связей с Рабатом. Королевство обвинили в невыполнении обязательств по Западной Сахаре и враждебном отношении.

На прошлой неделе власти Алжира объявили о гибели троих граждан в результате обстрела со стороны марокканских военных. Инцидент произошел в приграничной зоне между Мавританией и спорной территорией Западной Сахары. Руководство республики пообещало привлечь виновных к ответственности.

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