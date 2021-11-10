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Лавров: Россия и Белоруссия согласовали действия по реализации союзных программ
Политика
Лавров: Россия и Белоруссия согласовали действия по реализации союзных программ
securityconference.de  /  MSC / Mueller

Москва, 10 ноября. Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, в 2021 году содержание дискуссий основывалось на тех решениях, которые подписали президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в рамках заседания Высшего госсовета.

«Основные направления работы над реализацией Союзного договора — это 28 союзных программ. Это, конечно, военная доктрина и концепция миграционной политики», — уточнил Лавров.

Внешнеполитические ведомства двух стран будут принимать участие в эффективной реализации поставленных задач, отметил глава МИД России.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал прорывом заключение интеграционного соглашения между Россией и Белоруссией.

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россия белоруссия лавров макей
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