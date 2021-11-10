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ФАН узнал подробности кражи 6 млн рублей при обслуживании мостов в Бийске
Происшествия
ФАН узнал подробности кражи 6 млн рублей при обслуживании мостов в Бийске
wikipedia.org  /  Игоревич / public domain

Преступление при обслуживании мостов в Бийске было выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Позже расследованием занялись следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Алтайскому краю.

Бывшего инженера предприятия «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» и учредителя одной из компаний Бийска подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«По данным следствия, в 2017 году ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» заключило договоры подряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска по техническому обслуживанию автодорожных разборных мостов. При этом учредителем ООО являлся родственник ответственного за приемку работ инженера унитарного предприятия. Действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, у должностного лица возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, поступающих для оплаты работ по содержанию конструкций: их окраске, обустройству навесов и прочее», — сообщила ФАН Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя управления СКР по Алтайскому краю.

Выяснилось, что работы выполнялись не полностью. Материалы не соответствовали условиям договоров подряда, а иногда работы не выполнялись совсем. Акты приема же подписывались, деньги предпринимателю перечислялись исправно. Часть из них похищалась обвиняемыми. На протяжении трех с половиной лет мужчины мошенническим путем завладели 6 млн рублей. Такой ущерб относится к категории особо крупного.

При этом обвиняемые вину в содеянном не признали. Следователи для обеспечения иска наложили арест на имущество и средства подельников на сумму почти 5 млн рублей. Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение, после чего материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее адвоката адвокатской палаты Алтайского края и его знакомого предпринимателя заподозрили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 12 млн рублей.

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мошенничество бийск
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