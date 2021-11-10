Яков Кедми: Запад попытается переложить вину на Россию за кризис с мигрантами в Польше

Москва, 10 ноября. Кризис с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе — это очевидный прокол западных спецслужб, который будут пытаться свалить на Белоруссию и Россию, заявил политолог и экс-разведчик Яков Кедми.

Комментарий бывшего руководителя секретной службы «Натив» приводит ИА SM-News. Западные спецслужбы совершили ряд грубых ошибок в операции с нелегальными мигрантами, и теперь пытаются переложить ответственность за свои огрехи на президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Порой попытки Запада «повесить» на Минск и Москву переходят все грани абсурда, смеется авторитетный политолог. Яков Кедми одной шуткой разгромил все нападки на Лукашенко и Путина из-за сложившейся кризисной ситуации на границе ЕС.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Осталось только выяснить, что мировое потепление − тоже провокация Путина и Лукашенко. Или только Путина, Лукашенко был занят картошкой. Есть доказательства? Путин сказал, что в России разрабатывают новые виды оружия, которые работают на новых физических принципах. То есть он "признался". Все, потепление − это его оружие», — смеется Кедми.

Усилия Запада переложить ответственность на Россию и Белоруссию за миграционный кризис вылились в публикацию крупного британского издания The Telegraph. Авторы публикации без малейших на то доказательств приписали президенту РФ Владимиру Путин усугубление обстановки на польско-белорусской границе. Однако у россиян статья вызвала неожиданную реакцию: вместо обид и скандалов и они креативно высмеяли поделку британских СМИ.