Путин поздравил актера Сухорукова с юбилеем

Москва, 10 ноября. Известный российский актер Виктор Сухоруков принимает поздравления в честь 70-летия. Теплые слова в адрес именинника направил президент России Владимир Путин.

Текст письма был опубликован на официальном сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что звезда культового фильма «Брат» Сухоруков обладает многогранным талантом и огромным творческим потенциалом. В честь юбилея президент пожелал Сухорукову здоровья, вдохновения и новых интересных проектов.

«Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют Вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актёрского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе», — говорится в тексте поздравления.