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Путин поздравил актера Сухорукова с юбилеем

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 13:05
Общество
Путин поздравил актера Сухорукова с юбилеем
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 10 ноября. Известный российский актер Виктор Сухоруков принимает поздравления в честь 70-летия. Теплые слова в адрес именинника направил президент России Владимир Путин.

Текст письма был опубликован на официальном сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что звезда культового фильма «Брат» Сухоруков обладает многогранным талантом и огромным творческим потенциалом. В честь юбилея президент пожелал Сухорукову здоровья, вдохновения и новых интересных проектов.

«Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют Вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актёрского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе», — говорится в тексте поздравления.

Ранее глава государства направил поздравительную телеграмму известной российской пианистке и композитору Александре Пахмутовой. Владимир Путин пожелал 92-летней артистке здоровья и благополучия.

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