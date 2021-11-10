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Глава МИД Марокко заявил о намерении прекратить спор вокруг Западной Сахары
Весь мир
Глава МИД Марокко заявил о намерении прекратить спор вокруг Западной Сахары
pixabay.com  / 

Рабат, 10 ноября. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита подтвердил полную решимость положить конец конфликту в Западной Сахаре. Однако королевство не откажется от прав на спорные территории.

Позицию государства политик озвучил накануне в ходе выступления перед Палатой советников. На заседании обсуждали национальный вопрос и территориальную целостность.

Бурита прокомментировал речь короля Мухаммеда VI по случаю 46-й годовщины «Зеленого марша». Монарх объявил, что вопрос Западной Сахары «не подлежит обсуждению», подтвердив суверенитет Рабата над территорией. По словам дипломата, заявление направлено на «уверенное движение к окончательному завершению искусственного регионального конфликта».

Глава МИД добавил, что сказанное королем представляет собой четкую дорожную карту, которая способствует закреплению достижений страны на международном уровне.

«Западная Сахара в составе Марокко — это необратимая реальность», — заявил Насер Бурита.

Министр подтвердил, что окончательное решение по вопросу лежит «в рамках инициативы автономии». Иные варианты Рабат не намерен рассматривать.

Ранее Марокко выступило за политическое урегулирование регионального спора под эгидой ООН. Руководство страны продолжает настаивать на включении территории в состав королевства. Однако Фронт ПОЛИСАРИО требует независимости региона.

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марокко западная сахара бурита
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