СК по Коми начал проверку после травмирования ребенка в машине отца

Сыктывкар, 10 ноября. Следственный комитет объявил о начале проверки после инцидента с возгоранием автомобиля в Коми, в результате которого несовершеннолетний получил ожоги.

Все произошло на парковке торгового центра в городе Печора. Хозяин автомобиля отправился в столовую и оставил двухлетнего сына в салоне. В один момент машину охватил огонь.

Горящее авто заметили прохожие, которые сразу же обратились в экстренные службы. Прибывшим на место спасателям удалось оперативно потушить транспортное средство. Ребенка увезли в реанимационное отделение Печорской ЦРБ. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. У мальчика диагностированы ожоги верхних дыхательных путей.