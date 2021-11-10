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СК по Коми начал проверку после травмирования ребенка в машине отца
Происшествия
СК по Коми начал проверку после травмирования ребенка в машине отца
Федеральное агентство новостей

Сыктывкар, 10 ноября. Следственный комитет объявил о начале проверки после инцидента с возгоранием автомобиля в Коми, в результате которого несовершеннолетний получил ожоги.

Все произошло на парковке торгового центра в городе Печора. Хозяин автомобиля отправился в столовую и оставил двухлетнего сына в салоне. В один момент машину охватил огонь.

Горящее авто заметили прохожие, которые сразу же обратились в экстренные службы. Прибывшим на место спасателям удалось оперативно потушить транспортное средство. Ребенка увезли в реанимационное отделение Печорской ЦРБ. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. У мальчика диагностированы ожоги верхних дыхательных путей.

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